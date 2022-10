DJ Fed/Livro Bege: Empresas esperam que economia enfraqueça

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As empresas dos EUA estão a tornar-se mais pessimistas acerca das condições económicas perante a elevada inflação e a subida das taxas de juro, refere a Reserva Federal num relatório publicado esta quarta-feira.

Os 12 distritos correspondentes aos bancos regionais da Fed disseram que os contactos empresariais notaram "receios crescentes acerca do enfraquecimento da procura", de acordo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.