DJ Fed/Mester alerta contra cortar taxas demasiado cedo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)--Cortar as taxas de juro demasiado cedo pode colocar em risco o progresso realizado na redução da inflação e pode levar a uma inversão da política de taxas de juro, disse a presidente do banco da Reserva Federal de Celevand, Loretta Mester, na terça-feira.

"Seria um erro reduzir as taxas demasiado cedo ou demasiado rapidamente sem provas suficientes de que a inflação está numa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.