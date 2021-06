DJ Fed/Mester: Dados do emprego foram sólidos

(DJ Bolsa)-- A presidente do banco da Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, disse esta sexta-feira que os dados do emprego de maio foram sólidos e disse que os responsáveis de política monetária devem ser pacientes enquanto a recuperação se processa.

Mester recusou dizer na entrevista à CNBC se está preparada para que a Fed reduza os estímulos que está a conceder à economia.