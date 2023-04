DJ Fed/Mester diz que banco central está empenhado em combater a inflação

(DJ Bolsa)-- A presidente do banco regional da Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, disse na terça-feira que a inflação continua demasiado elevada e persistente, e que pode demorar até 2025 para reduzi-la para o alvo de 2% da Fed.

Mester também reiterou a determinação da Fed para combater a inflação enquanto o banco central lida com as consequências do colapso do Silicon Valley Bank no mês passado. <... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.