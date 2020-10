DJ Fed/Mester: É preciso mais trabalho para comunicar nova política

(DJ Bolsa)-- A presidente do banco da Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, disse esta quarta-feira que o banco central dos EUA tem de trabalhar mais para garantir que o público em geral compreende o que se tenta alcançar com a política monetária.

Mester citou uma sondagem recente sobre a compreensão da opinião pública do novo enquadramento de política monetária.