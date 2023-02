DJ Fed/Mester: Há forte argumento para subir os juros em meio ponto percentual

(DJ Bolsa)-- Uma responsável da Reserva Federal dos EUA disse que há um forte argumento para aumentar as taxas de juro em meio ponto percentual na reunião do banco central no início deste mês, dada a robustez da procura económica e as pressões inflacionistas persistentemente altas.

As autoridades da Fed aprovaram por unanimidade um aumento da taxa de juro de um quarto de ponto, ou 25 pontos base, para uma faixa ...