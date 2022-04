DJ Fed/Mester não defende subida de 75 pontos base em maio

(DJ Bolsa)-- A presidente do banco da Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, disse na sexta-feira que não quer "chocar" a economia com uma subida de 75 pontos base da taxa de juro em maio.

"Prefiro uma abordagem mais metódica e não um choque de 75 pontos base. Não creio que seja o que tentamos fazer com a nossa política", disse Mester em entrevista à CNBC.