DJ Fed/Mester: Podemos ter de subir as taxas mais uma vez este ano

(DJ Bolsa)-- A presidente do banco da Reserva Federal de Cleveland disse na segunda-feira que acha que o banco central "pode muito bem ter de subir" as taxas de juro mais uma vez este ano e mantê-las elevadas "por algum tempo" para manter a inflação totalmente controlada.

Loretta Mester disse num discurso em Cleveland que a "inflação continua demasiado elevada" apesar do forte abrandamento ...