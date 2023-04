DJ Fed/Mester: Temos de fazer mais para lidar com inflação teimosamente elevada

(DJ Bolsa)-- A presidente do banco da Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, disse que o banco central está mais perto do fim da restrição monetária do que do início, mas ainda tem de fazer mais para reduzir a inflação.

Apesar dos progressos na redução da inflação face aos máximos do ano passado, continua demasiado elevada e mostra-se persistente, disse Mester no final de quinta-feira ...