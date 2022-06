DJ Fed/Mester vê necessidade de subidas agressivas nas duas próximas reuniões

(DJ Bolsa)-- A presidente da Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, disse que favorece a continuação das subidas agressivas das taxas de juro nas duas próximas reuniões de política monetária do banco central.

"Tendo em conta as condições económicas, as contínuas subidas da taxa de fundos federais são necessárias", disse Mester no texto de um discurso esta quinta-feira....

