DJ Fed/Mester:Economia dos EUA ainda está numa recessão profunda

(DJ Bolsa)-- A presidente do banco regional da Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, disse que a economia dos EUA continua numa recessão profunda trazida pela pandemia do coronavírus.

Em comentários após um discurso sobre um estudo do banco central sobre opções de dinheiro digital, Mester disse esta quarta-feira que partes da economia recuperaram mais rapidamente, enquanto outros setores continuaram deprimidos.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone