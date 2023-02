DJ Fed/Minutas: Maioria dos responsáveis favoreceu aumento de 25 pontos base

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A maioria dos responsáveis da Reserva Federal dos EUA pensava que o abrandamento do ritmo de aumentos das taxas de juro na reunião de há três semanas seria a melhor forma de equilibrar os riscos de exagerar ou não fazer o suficiente no combate à inflação, mas alguns membros alertaram para o risco de desacelerar ou suspender as subidas de taxas demasiado cedo.

