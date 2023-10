DJ Fed/Minutas mostram responsáveis divididos sobre futura subida das taxas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os responsáveis da Reserva Federal dos EUA estavam divididos sobre a necessidade de aumentar novamente as taxas de juro quando decidiram no mês passado manter a taxa benchmark.

"Uma maioria dos participantes considerou que mais uma subida do alvo da taxa de fundos federais numa reunião futuro seria apropriada, embora alguns tenham considerado que não serão necessárias mais subidas", diziam ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.