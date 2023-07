DJ Fed/Minutas: Responsáveis apoiaram aumentar taxas após pausa de junho

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Alguns responsáveis da Reserva Federal dos EUA teriam apoiado um aumento das taxas no mês passado, apesar de o banco central ter decidido manter os juros, e muitos estavam preparados para novas subidas este ano.

As minutas da reunião de junho, divulgadas esta quarta-feira, não adiantam muito para contrariar as expectativas do mercado de mais um aumento das taxas na reunião de 25-26 de julho para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.