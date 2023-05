DJ Fed/Minutas: Responsáveis divididos sobre pausa nos aumentos de taxas em junho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os responsáveis da Reserva Federal dos EUA concordaram unanimemente em aumentar das taxas de juro na reunião deste mês, mas mostraram-se divididos sobre se serão necessárias novas subidas, com mais responsáveis a sinalizarem que estão preparados para uma pausa.

"Vários participantes notaram que caso a economia evolua em linha com os outlooks atuais, uma nova consolidaçã...