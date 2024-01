DJ Fed/Minutas: Responsáveis viram o fim dos aumentos das taxas de juro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os responsáveis da Reserva Federal dos EUA chegaram a acordo na reunião de dezembro de que o ciclo de subidas das taxas de juro iniciado em 2022 deve ter chegado ao fim, de acordo com as minutas da reunião publicadas esta quarta-feira.

O Comité de Operações de Mercado Aberto, ou FOMC, apontou para o alívio da inflação, em particular nas taxas anualizadas a seis meses da inflaçã...