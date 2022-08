DJ Fed/Minutas: Resps veem necessidade de contínuas subidas das taxas de juro

Fed/Minutas: Resps veem necessidade de contínuas subidas das taxas de juro

(DJ Bolsa)-- Os responsáveis da Reserva Federal dos EUA concordaram na reunião do mês passado que precisam de continuar a aumentar as taxas de juro o suficiente para abrandar a economia e que precisariam de manter as taxas nesse nível até que seja claro que a inflação está a desacelerar.