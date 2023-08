DJ Fed/Nova Iorque: Atividade industrial cai mais do que o esperado em agosto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial do estado de Nova Iorque caiu mais do que o esperado em agosto, mas as empresas estão mais otimistas sobre o outlook de seis meses, mostraram dados da Reserva Federal de Nova Iorque esta terça-feira.

O índice de condições empresariais da sondagem industrial Empire State caiu para -19,0 pontos face a 1,1 pontos em julho, a primeira vez desde maio que o índice teve uma leitura negativa.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.