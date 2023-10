DJ Fed/Nova Iorque: Atividade industrial entrou em contração em outubro

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial no estado de Nova Iorque caiu em outubro, com a procura a continuar frágil, mas as empresas continuam relativamente otimistas sobre as condições futuras.

O índice de condições empresariais gerais da sondagem empresarial Empire State caiu para -4,6 pontos, face a uma leitura positiva de 1,9 pontos no mês anterior, mostraram dados da Reserva Federal de Nova Iorque esta segunda-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.