DJ Fed/Nova Iorque: Atividade industrial estabilizou em julho

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial no estado de Nova Iorque manteve-se estável em julho depois de uma subida ligeira no mês passado, de acordo com dados divulgados pelo banco da Reserva Federal de Nova Iorque esta segunda-feira.

O índice de condições gerais da Sondagem Industrial Empire State caiu cerca de seis pontos para 1,1 pontos face a 6,6 pontos em junho. Economistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.