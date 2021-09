DJ Fed/Nova Iorque: Expectativas de inflação atingem recorde em agosto - sondagem

(DJ Bolsa)-- Os norte-americanos esperam um aumento recorde da inflação nos próximos anos, de acordo com uma nova sondagem do Banco da Reserva Federal de Nova Iorque.

Na sondagem de expectativas dos consumidores de agosto, o banco disse esta segunda-feira que os inquiridos preveem uma inflação dentro de um ano de 5,2%, face a uma estimativa de 4,9% no mês anterior.

