DJ Fed/Nova Iorque: Índice de atividade industrial afunda com procura contida

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial no estado de Nova Iorque enfraqueceu significativamente em dezembro, com as condições da procura a continuarem deprimidas, mas com sinais positivos de abrandamento das pressões inflacionistas, de acordo com uma sondagem mensal.

O índice empresarial geral da sondagem industrial Empire State desceu 23,6 pontos em cadeia para -14,5 pontos, mostraram dados da regional da Fed de Nova Iorque esta ...