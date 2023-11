DJ Fed/Paese: Precisamos de mais dados da inflação antes de voltar a subir taxas

(DJ Bolsa)-- A presidente interina do banco da Fed de St. Louis disse que o banco central "pode dar-se ao luxo de esperar por mais dados" sobre a economia e a inflação antes de decidir se tem de subir novamente as taxas de juro.

Kathleen O'Neill Paese disse na quinta-feira que apoiou a decisão da semana passada de manter as taxas de juro. Paese disse que foi persuadida em parte pelas conversas com líderes empresariais ...