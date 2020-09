DJ Fed/Powell: Ação decisiva do governo evitou maior contração

(DJ Bolsa)-- O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, disse que a resposta económica ao coronavírus reduziu as consequências da recessão induzida pela pandemia mas sugeriu que o Congresso vai provavelmente precisar de gastar mais dinheiro para apoiar algumas partes da economia que continuam em dificuldades.

"A nossa economia vai recuperar totalmente deste período difícil", disse Powell num discurso preparado publicado ...

