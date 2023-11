DJ Fed/Powell cauteloso quanto ao fim do ciclo de subidas dos juros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, disse que é prematuro o banco central declarar o fim conclusivo dos aumentos históricos das taxas de juro dos últimos dois anos, embora não tenha defendido um novo aumento das taxas nesta altura.

A Fed aumentou as taxas de juro este ano para um máximo dos últimos 22 anos para combater a inflação ao abrandar a atividade económica. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.