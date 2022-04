DJ Fed/Powell consolida expectativas de aumento de 50 pontos base em maio

(DJ Bolsa)-- O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, sinalizou que o banco central vai provavelmente aumentar as taxas de juro em meio ponto percentual na reunião de maio e indicou que poderão ser necessários movimentos idênticos depois disso.

"É apropriado do meu ponto de vista haver um movimento um pouco mais rápido" de aumentos das taxas de juro em comparação com o que a Fed ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone