DJ Fed/Powell deixa decisão sobre taxas de juro de julho em aberto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, disse que o banco central não decidiu o que fazer com as taxas de juro na próxima reunião de política monetária, em julho.

"Quero salientar mais uma coisa, e isso é que a decisão do comité de hoje [quarta-feira] se refere apenas a esta reunião. Não tomámos nenhuma decisão para o futuro", disse Powell na conferê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.