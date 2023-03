DJ Fed/Powell diz que banco está preparado para acelerar subidas das taxas

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, disse que a atividade económica robusta e sustentada no início do ano pode levar os responsáveis do banco central a acelerarem os aumentos das taxas de juro, provavelmente levando as taxas para níveis mais elevados do que o esperado para combater a inflação elevada.

As declarações de Powell, preparadas para a primeira audiç...