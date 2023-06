DJ Fed/Powell diz que taxas de juro devem subir mais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, disse que o banco central não aumentou as taxas de juro na semana passada porque queria abrandar o ritmo historicamente acelerado de aumentos das taxas, mas frisou que deve voltar a aumentar as taxas nos próximos meses.

"Movemo-nos muito rapidamente no início e estamos a abrandar. Isto é a apenas a continuação disso mesmo", disse Powell ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.