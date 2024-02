DJ Fed/Powell: Novo foco é quando devemos cortar taxas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O presidente da Fed, Jerome Powell, disse que o banco central mudou o seu foco para quando começar a cortar as taxas de juro, mas o crescimento económico sólido significa que não é preciso ter pressa para tomar essa decisão.

Dada a recente robustez da economia "achamos que podemos abordar a questão de quando começar a cortar as taxas cuidadosamente", disse Powell durante uma rara ...