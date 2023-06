DJ Fed/Powell, outros banqueiros centrais enfrentam outlook incerto da inflação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA deverá aumentar novamente as taxas de juro apesar de os responsáveis terem decidido este mês abrandar o ritmo de subidas ao não elevarem a taxa de referência, disse o presidente do banco central, Jerome Powell, esta quarta-feira.

Powell disse que devido à rapidez dos aumentos de taxas da Fed no último ano, não houve tempo suficiente para ver os efeitos destas decisõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.