DJ Fed/Powell: Stress bancário pode influenciar trajetória dos juros

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, disse que o stress no sistema bancário pode significar que o banco central não terá de aumentar as taxas de juro tanto quanto previa para abrandar a economia.

Powell falou esta sexta-feira sobre o chamado princípio da separação, no qual os banqueiros centrais usam ferramentas de empréstimos de emergência para lidar com as perturbaç...