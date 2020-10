DJ Fed/Quarles dececionado com dificuldades de financiamento de março

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Um responsável de topo da Reserva Federal dos EUA disse que os constrangimentos nos mercados de financiamento de curto prazo que surgiram em março foram "particularmente dececionantes", tendo em conta os esforços dos reguladores na última década para salvaguardar estes mercados.

"A corrida aos fundos do mercado monetário e ao papel comercial foram particularmente dececionantes,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone