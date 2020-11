DJ Fed/Rosengren pede mais suporte orçamental e monetário para ajudar recuperação

(DJ Bolsa)-- O presidente do banco da Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, disse esta terça-feira que o aumento de casos de coronavírus pede uma ação continuada por parte do governo e do banco central para suportar a economia, mesmo que tenha alertado que períodos prolongados de taxas de juro reduzidas possam eventualmente ser um problema.

