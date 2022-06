DJ Fed/Waller apoia subida de 0,75 pontos percentuais em julho

(DJ Bolsa)-- O governador da Reserva Federal dos EUA Christopher Waller disse que se a economia tiver um desempenho em linha com as expectativas, apoia aumentar as taxas de juro em mais 0,75 pontos percentuais na reunião do banco central no próximo mês.

"A Fed está 'all in' em restabelecer a estabilidade dos preços", disse Waller em declarações preparadas para uma conferência em Dalas,

