DJ Fed/Waller: Decisão sobre taxas de juro de junho vai ser disputada

(DJ Bolsa)-- O governador da Reserva Federal dos EUA Christopher Waller disse que a decisão do banco central sobre se as taxas de juro devem ser aumentadas ou mantidas vai ser disputada na reunião do próximo mês, mas que de qualquer forma os responsáveis provavelmente terão de aumentar as taxas novamente este ano para combater a inflação.

Waller disse que os responsáveis poderão argumentar a favor ...