DJ Fed/Waller prefere subida de um quarto de ponto em fevereiro

(DJ Bolsa)-- Um responsável da Reserva Federal dos EUA disse esta sexta-feira que apoia um ritmo mais lento para os aumentos das taxas de juro do banco central na próxima reunião, consolidando as expectativas de uma subida de um quarto de ponto percentual a 1 de fevereiro

O governador da Fed Christopher Waller, que desde cedo apoiou subidas aceleradas das taxas no ano passado, disse que a economia e o outlook para a inflaç...