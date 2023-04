DJ Fed/Williams: Inflação vai levar algum tempo a atingir os 2%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O presidente da Reserva Federal de Nova Iorque, John Williams, prevê que a inflação dos EUA caia para cerca de 3,25% este ano, antes de se aproximar da meta de 2% do banco central nos próximos dois anos.

A Fed tomou medidas incisivas para reduzir a inflação, mas "existe um desfasamento entre as ações de política e os seus efeitos", disse Williams na sexta-feira num discurso em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.