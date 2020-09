DJ Fiat Chrysler corta dividendo antes de fusão com grupo PSA Group

(DJ Bolsa)-- A Fiat Chrysler Automobiles NV e a PSA Group alteraram os termos da fusão para preservar capital e reforçar as posições financeiras após o impacto negativo da pandemia de coronavírus.

A Fiat Chrysler vai agora pagar um dividendo de EUR2,9 mil milhões aos acionistas antes do fecho da fusão, face aos anteriores EUR5,5 mil milhões, disseram as firmas num comunicado conjunto no final de segunda-feira.

