DJ Finlândia adere à NATO em decisão histórica causada pela Rússia

BRUXELAS (DJ Bolsa)-- A Finlândia aderiu oficialmente à Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou NATO, esta terça-feira, numa mudança histórica da política de segurança motivada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, que mais que duplica a fronteira da aliança com território russo e reorganiza o panorama de segurança na Europa.

O país nórdico torna-se ...