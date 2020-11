DJ Firma de Warren Buffett investe em farmacêuticas que investigam vacina da Covid-19

(DJ Bolsa)-- A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, está a apostar em algumas das maiores empresas que estão a investigar uma vacina para a Covid-19.

O conglomerado de Omaha, no Nebraska, fez recentemente novos investimentos nas grandes farmacêuticas Merck, Bristol Myers Squibb e AbbVie investindo entre $1,8 e $1,9 mil milhões em cada uma, de acordo com documentos públicos. A Berkshire também fez um novo e mais ...

