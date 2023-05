DJ First Republic Bank vendido ao JPMorgan pelos reguladores dos EUA

(DJ Bolsa)-- Os reguladores dos EUA assumiram o controlo do First Republic Bank e chegaram a acordo para vender a maior parte das suas operações ao JPMorgan Chase & Co., evitando assim um colapso caótico que ameaçava reacender a crise bancária do mês passado.

O JPMorgan vai assumir a totalidade dos $103,9 mil milhões de depósitos do First Republic e comprar a maior parte dos $229,1 mil milhões ...