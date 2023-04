DJ First Republic perdeu $100 mil milhões de depósitos com pânico bancário

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os clientes retiraram mais de $100 mil milhões de depósitos do First Republic Bank no mês passado, quando a falência de dois bancos abalou a confiança nos bancos regionais dos EUA.

O relatório de resultados do primeiro trimestre do banco publicado na segunda-feira detalhou a situação financeira precária do banco depois das retiradas massivas.

O lucro do banco ...