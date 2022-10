DJ Fitch corta outlook do Reino Unido, Banco de Inglaterra para negativo

(DJ Bolsa)-- A Fitch Ratings cortou na quarta-feira o outlook do Reino Unido e o outlook do Banco de Inglaterra, ou BOE, para negativo.

Anteriormente, ambos tinham um outlook estável, disse a Fitch.

A Fitch disse que o outlook para o Reino Unido reflete o "grande e sem financiamento pacote orçamental que foi anunciado no âmbito de um novo plano de crescimento do governo", o que pode "... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.