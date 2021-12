DJ Fluxos de investimento em ETF superam $1 biliões pela primeira vez

(DJ Bolsa)-- Um aumento histórico de liquidez que entra nos fundos de investimento negociados na bolsa, ou ETF, levando os gestores de ativos a lançarem novas estratégias de trading que podem ser desfeitas por uma queda do mercado.

Os fluxos de entrada deste ano em ETF a nível global superaram a marca dos $1 biliões pela primeira vez no final de novembro, superando o total do ano anterior de $735,7 mil milhões, de acordo com dados da Morningstar ...

