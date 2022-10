DJ FMI alerta governos sobre o controlo das despesas para combater a inflação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os governos que estão a combater a inflação devem limitar o aumento da despesa a programas focados em ajudar os mais desfavorecidos, disse o Fundo Monetário Internacional esta quarta-feira, numa altura em que o aumento dos preços da energia e dos alimentos cria problemas a nível mundial.

Tais medidas incluem descontos nas contas de utilities e das despesas com refeições escolares ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.