DJ FMI: Problemas da banca criam contrariedades para a economia global

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O crescimento económico global está a arrefecer enquanto enfrenta riscos oriundos do volátil setor bancário, da elevada inflação e das subidas das taxas de juro, disse o Fundo Monetário Internacional esta terça-feira.

A atividade económica global deve aumentar 2,8% este ano, abrandando face ao crescimento de 3,4% do ano passado, à medida que os países continuam a recuperar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.