DJ FMI/Georgieva: Perspetivas económicas "menos cinzentas" do que em junho

(DJ Bolsa)-- A economia global não vai contrair tanto este ano como se previa em junho, disse a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva.

"O cenário hoje é menos cinzento" do que em junho, quando o FMI atualizou pela última vez as projeções, disse Georgieva num discurso preparado de antemão e proferido em Londres. "Estimamos agora que os desenvolvimentos do segundo ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone