DJ Ford cria 6.200 empregos, investe $3,7mM na produção de veículos

(DJ Bolsa)-- A Ford Motor Co. planeia criar 6.200 empregos industriais sindicalizados e investir $3,7 mil milhões em fábricas no Michigan, Ohio e Missouri, num momento em que procura expandir a produção de veículos e se prepara para negociações sindicais.

A Ford separou as atividades dos motores a combustíveis tradicionais das operações de veículos elétricos, numa grande reestruturaç...

