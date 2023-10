DJ Ford, GM devem demitir quase 500 trabalhadores nos EUA - media

(DJ Bolsa)-- A Ford vai demitir 330 trabalhadores das fábricas de Lima, Ohio, e Chicago, e a General Motors vai demitir 164 trabalhadores das fábricas de Ohio e Indiana, disse a Reuters.

-- As demissões foram causadas pelo efeito da greve do sindicato United Auto Workers em algumas fábricas.

-- O sindicato apresentou uma nova oferta de contrato com a GM na segunda-feira, mas ainda havia diferenças entre as duas partes. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.